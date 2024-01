Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,52 USD.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,52 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 65,40 USD ein. Bei 65,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 347.886 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 66,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 55,40 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,384 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Instacart-Aktie im Fokus: So verliefen die ersten Börsenmonate des Neulings - und so könnte es weitergehen

NASDAQ-Titel Instacart-Aktie etwas tiefer: Uber plant wohl Instacart-Übernahme - NYSE-Wert Uber-Aktie weitgehend unbeeindruckt