Uber Aktie News: Uber am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Uber gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 72,05 EUR.

Die Uber-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 0,8 Prozent auf 72,05 EUR nach. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 71,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,30 EUR. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.490 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 78,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,70 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 62,94 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.02.2024. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9.936,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.607,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,24 USD je Uber-Aktie.

