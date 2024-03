Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 79,00 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 79,00 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 78,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,80 USD. Bisher wurden via New York 434.222 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,92 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 29,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 9.936,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.607,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

