Uber Aktie News: Uber am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 42,26 EUR.

Die Uber-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,9 Prozent auf 42,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 42,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,76 EUR. Zuletzt wechselten 6.758 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2022 bei 21,89 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 48,20 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Am 02.05.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.823,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.854,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Uber am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,009 USD je Uber-Aktie belaufen.

