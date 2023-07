Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag fester

Uber im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 47,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,45 USD zu. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,56 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310.211 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,89 USD an. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2022 bei 22,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 8.823,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 6.854,00 USD umsetzen können.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,009 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien an der NASDAQ - Bei dieser Aktie greift die Starinvestorin zu

ARK Invest-Chefin Cathie Wood findet NASDAQ-Wert NVIDIA als KI-Aktie zu "offensichtlich" - Wo sie mehr Potenzial sieht

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel