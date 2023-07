Uber Aktie News: Uber am Vormittag in Rot

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,18 USD ab.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,18 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 47,11 USD. Bei 47,23 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 15.125 Stück.

Bei 47,83 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 1,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2022 bei 22,16 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 53,04 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.823,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.854,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,009 USD je Aktie ausweisen dürften.

