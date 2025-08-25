Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 95,64 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 95,64 USD zu. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,86 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,00 USD. Bisher wurden via New York 289.558 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 2,12 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

