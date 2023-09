Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 44,98 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 44,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 45,38 USD. Bei 44,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 184.124 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,49 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 10,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,95 USD ab. Abschläge von 48,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 01.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,356 USD fest.

