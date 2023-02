Uber Aktie News: Uber am Mittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Uber 31,31 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der Uber-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,70 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,07 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 31,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,95 EUR. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 449 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (19,18 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 08.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,96 Prozent auf 8.607,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.778,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Uber am 03.05.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Uber im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,116 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Uber-Aktie an der NYSE im Plus: Uber überrascht mit schwarzen Zahlen in Q4 - Umsatzsprung

Ausblick: Uber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com