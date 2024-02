Uber Aktie News: Uber am Dienstagmittag mit Kursplus

Uber im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 72,55 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:52 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 72,55 EUR zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 72,75 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,15 EUR. Zuletzt wechselten 2.363 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 78,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 63,20 Prozent sinken.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.936,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.607,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,24 USD je Aktie.

