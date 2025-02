Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Uber im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 76,38 USD.

Die Uber-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 76,38 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,93 USD an. Bei 75,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 317.196 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 87,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 13,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,00 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.02.2025. In Sachen EPS wurden 3,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,69 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

