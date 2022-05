Uber Aktie News: Uber am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Uber 21,58 EUR

Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 21,61 EUR. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,61 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,72 Prozent. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 8,05 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 64,00 USD.

Uber ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.903,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 136,10 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,011 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

