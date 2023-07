Uber Aktie News: Uber steigt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 42,78 EUR nach oben.

Um 12:03 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 42,78 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,12 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.492 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 43,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 21,89 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,83 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Uber ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.823,00 USD – ein Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 6.854,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 01.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Uber im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,007 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

