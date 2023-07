Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 48,00 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 48,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 48,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 630.890 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,09 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,14 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 53,88 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 02.05.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 8.823,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,007 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

