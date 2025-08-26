DAX23.997 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.549 +0,3%Nas21.568 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,70 +0,7%Gold3.387 -0,2%
Aktienentwicklung

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Nachmittag

27.08.25 16:10 Uhr
Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 96,11 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 96,11 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,64 USD aus. Bei 96,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 307.676 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,66 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

