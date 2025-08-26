DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend im Minus

27.08.25 20:24 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend im Minus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 95,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,67 EUR 1,28 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 95,72 USD. Bei 95,63 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 96,25 USD. Bisher wurden via New York 619.719 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 38,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

mehr Analysen