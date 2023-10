Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 41,21 USD zu.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 41,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 41,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,29 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 416.473 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Mit Abgaben von 41,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.08.2023. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9.230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.073,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,355 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NYSE-Wert General Motors-Aktie schwächer: US-Verkehrsbehörde leitet Untersuchung von GM-Tochter Cruise ein

General Motors-Aktie: Robotaxi von GM-Tochter in Unfall verwickelt