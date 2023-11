Uber Aktie News: Uber verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Uber-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via AMEX bei 55,44 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie um 19:15 Uhr im AMEX-Handel bei 55,44 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 55,90 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 55,23 USD. Bei 55,25 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden via AMEX 85.066 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (24,10 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Uber gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.292,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.343,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,375 USD je Uber-Aktie.

