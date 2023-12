Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 62,50 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 62,50 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,77 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 62,00 USD. Zuletzt wurden via New York 286.025 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2023 auf bis zu 63,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 1,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (23,91 USD). Mit Abgaben von 61,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.292,00 USD im Vergleich zu 8.343,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,378 USD fest.

