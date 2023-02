Uber Aktie News: Uber steigt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 31,60 EUR

Die Aktie notierte um 12:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 31,70 EUR zu. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 35,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 10,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 65,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 08.02.2023. Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.607,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.778,00 USD in den Büchern standen.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,116 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

