Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 72,50 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 72,50 EUR nach oben. Bei 72,90 EUR erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,80 EUR. Bisher wurden heute 1.594 Uber-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,00 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.04.2023 (26,70 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 63,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.936,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.607,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,24 USD je Uber-Aktie.

