Uber Aktie News: Uber fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 77,88 USD nach.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 77,88 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 77,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.633 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,86 USD erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,23 USD am 28.04.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 166,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.936,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.607,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 01.05.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,24 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

