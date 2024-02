Uber Aktie News: Uber reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,66 USD.

Die Uber-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 78,66 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,71 USD zu. Bei 78,85 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 35.427 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 81,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 4,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 29,23 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 169,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.936,00 USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.607,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,24 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

