Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 74,73 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 74,73 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,96 USD aus. Bei 74,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 389.819 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Mit einem Zuwachs von 16,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Mit Abgaben von 26,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.02.2025. Das EPS lag bei 3,27 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent auf 11,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,50 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten"

Ausblick: Uber gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fraport- und Uber-Aktien uneins: Frankfurter Flughafen schafft Stellflächen für Uber-Fahrzeuge