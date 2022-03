Uber Aktie News: Uber mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 30,93 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 31,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.374 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 51,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2021). Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 64,00 USD angegeben. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,161 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Uber Technologies Inc. betreibt ein Mobilitätsnetzwerk, das Menschen über eine App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Die App schafft für ihre Nutzer Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie zu Fracht- und Kurierdiensten. Außerdem verbindet die App Kunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen persönlichen Mobilitätslösungen wie E-Bikes oder E-Roller. Die Dienste von Uber sind in zahlreichen Ländern rund um die Welt verfügbar, vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (ausgenommen China und Südostasien).

