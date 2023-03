Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Uber 28,26 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Uber-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 30,65 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,75 USD an. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 30,41 USD. Bei 30,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 357.506 Stück.

Bei 37,49 USD erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 18,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,90 USD ab. Mit Abgaben von 54,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 8.607,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.778,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,107 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

