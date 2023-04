Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Uber 27,06 EUR

0,15% Charts

News

Analysen

Das Papier von Uber konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,1 Prozent auf 29,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 30,00 USD. Bei 29,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 53.688 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,47 USD) erklomm das Papier am 09.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 19,91 USD. Mit einem Kursverlust von 49,18 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Uber ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 8.607,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 5.778,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,625 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bei diesen beiden Billig-Aktien hat Cathie Wood jüngst zugeschlagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com