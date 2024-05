Kursentwicklung im Fokus

Uber Aktie News: Uber verliert am Nachmittag

28.05.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 63,41 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 58,70 EUR 0,20 EUR 0,34% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 63,41 USD abwärts. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 63,25 USD ein. Bei 64,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 316.715 Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,47 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 41,52 Prozent wieder erreichen. Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,82 Prozent auf 10,13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Uber-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,865 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com