Uber Aktie News: Uber stabilisiert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Uber zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Uber-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 43,93 USD.

Die Uber-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,93 USD an der Tafel. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,23 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,90 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 230.460 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 49,49 USD. Mit einem Zuwachs von 12,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 22,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 47,77 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,33 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent auf 9.230,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,303 USD je Aktie belaufen.

