Uber Aktie News: Uber tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Uber gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 43,70 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 17:34 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 43,70 USD abwärts. Den Handelstag beging das Papier bei 44,75 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.972 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,303 USD je Aktie aus.

