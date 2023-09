Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Mittag fester

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 42,94 EUR.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 42,94 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,36 EUR an. Bei 43,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.535 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,62 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 47,50 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,356 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

