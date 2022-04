Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Uber 30,60 EUR

Die Uber-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 30,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 30,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,60 EUR.

Bei 48,70 EUR markierte der Titel am 30.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 37,18 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 17,27 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 09.02.2022. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 82,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.778,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 03.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,122 USD je Uber-Aktie.

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Hertz setzt bei E-Auto-Offensive nicht nur auf Tesla

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Abo-Service 'One' in Berlin ein

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

