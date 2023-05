Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Montagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Uber 35,74 EUR

-0,17% Charts

News

Analysen

Das Papier von Uber konnte um 17:17 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 38,64 USD. Bei 38,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 29.762 Aktien.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.823,00 USD im Vergleich zu 6.854,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,007 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Robotaxis der Google-Tochter Waymo kommen auf Uber-Plattform - Uber- und Alphabet-Aktien dennoch tiefer

Lyft-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Uber-Konkurrent Lyft überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn

NYSE-Wert Uber-Aktie mit Kurssprung: Uber legt beim Umsatz zu - Erwartungen übertroffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com