Uber Aktie News: Uber steigt am Nachmittag

Uber im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 63,70 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 63,70 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 63,90 USD. Bei 63,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 378.764 Stück.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 28,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 37,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 41,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 08.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.07.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,869 USD je Aktie belaufen.

