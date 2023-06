Uber Aktie News: Uber am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 40,94 EUR bewegte sich die Uber-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im Stuttgart-Handel kam die Uber-Aktie um 09:33 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,94 EUR. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 40,94 EUR. Die Uber-Aktie sank bis auf 40,62 EUR. Bei 40,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.533 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,30 EUR erreichte der Titel am 28.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,88 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,77 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 02.05.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.823,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.854,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Uber-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,007 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

