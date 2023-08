Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Uber im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,4 Prozent auf 44,18 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,18 USD zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 44,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 44,11 USD. Bisher wurden heute 6.406 Uber-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,99 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 22,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 48,00 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 9.230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.073,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,303 USD je Aktie belaufen.

