Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Uber gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 46,20 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Uber-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 46,20 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 46,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 26.937 Stück.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 22,97 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 50,28 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,356 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

