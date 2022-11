Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 26,72 EUR

Die Uber-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 26,95 EUR abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 26,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 40,09 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,48 Prozent.

Am 01.11.2022 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uber ein Ergebnis je Aktie von -1,28 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.343,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.845,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 vorlegen.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -5,069 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

