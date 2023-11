Uber Aktie News: Uber tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,54 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 56,54 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 56,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 430.629 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (23,91 USD). Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 136,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.292,00 USD gegenüber 8.343,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,375 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse