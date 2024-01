Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 67,01 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 67,01 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 67,07 USD. Bei 66,06 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 13.235 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2024 markierte das Papier bei 67,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,38 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 07.11.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,384 USD je Uber-Aktie.

