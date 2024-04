Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Uber-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,42 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 67,42 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,92 USD aus. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,15 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 350.522 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,77 USD. Dieser Wert wurde am 02.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 52,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.02.2024 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 8,61 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 08.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je Uber-Aktie belaufen.

