Uber Aktie News: Uber am Nachmittag nahe Nulllinie

Mit einem Wert von 38,46 USD bewegte sich die Uber-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,06 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 38,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,73 USD. Zuletzt wurden via New York 599.094 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2023 auf bis zu 40,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,30 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.823,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 6.854,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,009 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

