Uber Aktie News: Uber steigt am Dienstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Uber 36,78 EUR

2,91% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 36,40 EUR. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 36,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,44 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.347 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,50 EUR markierte der Titel am 23.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 3,02 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 47,29 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Uber veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.823,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.854,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,73 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,007 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Robotaxis der Google-Tochter Waymo kommen auf Uber-Plattform - Uber- und Alphabet-Aktien dennoch tiefer

Lyft-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Uber-Konkurrent Lyft überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn

NYSE-Wert Uber-Aktie mit Kurssprung: Uber legt beim Umsatz zu - Erwartungen übertroffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com