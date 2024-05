Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Uber im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Mit einem Kurs von 64,94 USD zeigte sich die Uber-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Uber-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 64,94 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 65,11 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 64,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 368.545 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,42 Prozent. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,08 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 75,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,869 USD je Aktie aus.

