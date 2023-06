Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Mittag zu

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 39,48 EUR.

Um 11:54 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 39,48 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,80 EUR an. Mit einem Wert von 39,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.480 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,36 EUR erreichte der Titel am 28.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,19 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 51,40 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber gewährte am 02.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.823,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.854,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,007 USD je Aktie ausweisen dürften.

