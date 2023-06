Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 43,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 43,02 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,42 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 43,11 USD. Bisher wurden heute 481.811 Uber-Aktien gehandelt.

Am 29.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 19,90 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 53,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Verlust in Höhe von -0,007 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

