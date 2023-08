Uber Aktie News: Uber tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 41,52 EUR zeigte sich die Uber-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:59 Uhr bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 41,52 EUR. Bei 41,70 EUR erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 41,28 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 41,66 EUR. Zuletzt wechselten 818 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,50 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 27.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 45,70 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von -1,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,303 USD je Uber-Aktie belaufen.

