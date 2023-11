Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Mittag zu

Blick auf Uber-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,70 EUR zu.

Um 12:03 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 51,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 51,75 EUR. Bei 51,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.898 Stück gehandelt.

Am 29.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 0,29 Prozent wieder erreichen. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 129,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,375 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NYSE-Titel Uber-Aktie gefragt: Londons Black Cabs bald über App buchbar

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen