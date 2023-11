Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 56,41 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,41 USD zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 57,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,47 USD. Zuletzt wurden via AMEX 46.264 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,12 USD. Gewinne von 1,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2022 bei 24,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 57,29 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,61 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,375 USD fest.

