Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 71,11 USD.

Die Uber-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 71,11 USD abwärts. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 70,50 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,50 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 383.329 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,34 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 22,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.02.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,27 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Uber am 30.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Delivery Hero-Aktie rutscht ab: Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber gescheitert

Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten"

Ausblick: Uber gewährt Anlegern Blick in die Bücher